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Посольство раскритиковало законопроект США о борьбе с деятельностью РФ в Африке

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmed Gomaa
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Законопроект конгресса США «О борьбе с злонамеренной российской активностью» говорит о безудержном стремлении изолировать Москву. Об этом заявили 12 декабря в посольстве России в Вашингтоне.

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«Этот законопроект — свидетельство безудержного стремления политических кругов Соединенных Штатов изолировать Россию. Здесь настойчиво отказываются признавать очевидное: мир не американоцентричен. Осознание его многополярности в местном политистеблишменте никак не наступит. Попытки нанести нашей стране ущерб обречены на провал», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

В посольстве также назвали этот законопроект очередным антироссийским шагом, противоречащим нормам международного права, с целью навязать свою политику другим суверенным государствам.

«[Законопроект] направлен на подрыв возможности для государств Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов свободно выбирать партнеров по сотрудничеству. Внесение нового билля в преддверии саммита «США-Африка» раскрывает истинные намерения Вашингтона в отношении развивающегося мира», — заключили в диппредставителсьтве.

Законопроект был внесен на рассмотрение 1 декабря. Документ опубликован на сайте американского конгресса. В тексте указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей»

Еще в августе газета Midi Madagasikara сообщила, что этот законопроект предусматривает, что основной задачей дипломатии США в Африке становится слежка за работой России и усилению политического влияния своей страны. Как уточнило издание, США, в случае принятия закона, рассчитывают добиваться перехода на свою сторону государств Африки в противовес усилиям России.

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