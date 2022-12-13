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В США сообщили о разногласиях с африканскими странами по Украине

The Washington Post: Белый дом и африканские лидеры расходятся во мнениях по украинскому конфликту
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Фото: ТАСС/EPA/ASSANE OUEDRAOGO
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Африканские лидеры и Белый дом расходятся во мнениях по украинскому конфликту. Об этом 12 декабря написала газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников американской администрации.

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«Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира», — говорится в материале.

Как пояснил американский чиновник, африканские лидеры выступают против того, чтобы «наказать Россию» или склонить Украину согласиться на любое решение. По его словам, африканцы дали понять Вашингтону, что они просто хотят прекращения конфликта.

«Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы в общем-то тоже, но без Украины ничего не получится. Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение», — сказал сотрудник администрации.

Чиновники также рассказали, что на предстоящем саммите США — Африка администрация американского лидера Джо Байдена будет стремиться подчеркнуть партнерство, а не патернализм во взаимодействии с африканскими государствами.

Саммит США — Африка пройдет в Вашингтоне 13–15 декабря.

Ранее, 1 декабря, в конгрессе США был вынесен на рассмотрение законопроект о борьбе с деятельностью РФ в Африке. В тексте документа указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».

Посольство РФ в Вашингтоне назвало этот законопроект очередным антироссийским шагом, противоречащим нормам международного права, с целью навязать свою политику другим суверенным государствам. В диппредставительстве считают, что данный законопроект направлен на подрыв возможности для государств Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов свободно выбирать партнеров по сотрудничеству.

5 декабря издание Newsweek написало, что большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой. Отмечается, что в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет точку зрения США и Европы, так как стремится защитить собственные интересы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял о невозможности изолировать Россию. По его словам, все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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