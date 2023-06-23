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Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка

Моди высказался в США за многосторонние действия и формирование нового миропорядка
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Фото: Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP
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Индия считает необходимым формирование нового мирового порядка и призывает делать ставку на многосторонние действия в международных делах. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Мы должны оживить принцип опоры на многосторонние действия и реформировать многосторонние институты, наделив их более значительными ресурсами, обеспечив больше представительности и распространив это на все наши глобальные институты управления, особенно Объединенные Нации», — сказал он в ходе выступления перед сенатом и палатой представителей конгресса США.

Моди призвал работать над «новым мировым порядком, который основывается на международном праве». По его словам, Нью-Дели и Вашингтон будут находиться в числе самых активных сторонников таких усилий «в качестве партнеров».

Как отметил премьер-министр Индии, наделение глобального Юга правом голоса является путем вперед. По его мнению, Африканскому союзу необходимо предоставить полноценное членство в G20.

Также Моди указал, что в индийско-американских отношениях наблюдается «новый рассвет», который определит судьбу не только Индии и США, но и всего мира. Он подтвердил, что речь идет в том числе о военно-техническом сотрудничестве Вашингтона и Нью-Дели.

Кроме того, премьер-министр пообещал, что вскоре Индия станет третьей по размеру экономикой мира, в настоящий момент она является пятой.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с государственным визитом в США, который продлится с 21 по 24 июня. В ходе него премьер-министр встретится с президентом страны Джо Байденом.

Ранее в этот день Джо Байден и Нарендра Моди выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Также Моди предупредил, что над Азиатско-Тихоокеанским регионом нависает угроза конфронтации. По его словам, стабильность региона превратилась в один из центральных консенсусов американо-индийского партнерства.

16 июня президент России Владимир Путин указал, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. По его мнению, это говорит о том, что «неоколониальная международная система прекратила свое существование», а многополярный мировой порядок укрепляется, что является неизбежным процессом.

До этого, 13 июня, президент Ирана Ибрахим Раиси указал на то, что сейчас складывается «новый международный порядок, справедливый, независимый и суверенный», который стремится «к независимости и свободе стран» и устанавливает справедливость в качестве принципа.

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