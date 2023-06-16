Путин назвал открытость одним из главных принципов России в экономике

Курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России, заявил в пятницу, 16 июля, президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). «Известия» ведут трансляцию заседания.

«Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции», — подчеркнул он.

Так, с лидерами государств, которые не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются национальными интересами, объемы взаимной торговли выросли в разы, заметил глава государства.

По его словам, это является доказательством того, что «здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура».

«Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок — напротив — укрепляется, это неизбежный процесс. В целом за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давности», — добавил президент.

По словам российского лидера, в период с января по апрель внешняя торговля РФ оказалась «в плюсе» на $22,6 млрд. При этом за весь 2022 год профицит текущего счета составил 233 млрд рублей, добавил он.

Ранее 16 июня Путин на полях ПМЭФ провел встречу с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам. Кроме того, президент ОАЭ подчеркнул, что страна рассчитывает принять более 1 млн туристов из России.

15 июня министр финансов РФ Антон Силуанов в студии МИЦ «Известия» на ПМЭФ заявил о том, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов. При этом страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.