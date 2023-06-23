Премьер Индии заявил об угрозе конфронтации в Тихоокеанском регионе

Над Азиатско-Тихоокеанским регионом нависает угроза конфронтации. Об этом в четверг, 22 июня, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на выступлении перед сенатом и палатой представителей конгресса США.



«Темные тучи <...> конфронтации бросают свою тень в регионах Индийского и Тихого океанов. <…> Стабильность региона превратилась в один из центральных консенсусов нашего (американо-индийского. — Ред.) партнерства», — сказал он.



Премьер-министр сообщил, что обе стороны воспринимают Индийский и Тихий океаны как открытые и инклюзивные регионы, которые свободны от чьего-либо доминирования, и опирающиеся на центральную роль Азии.

При этом Моди отметил, что такое видение правительства США и Индии не преследует цели сдерживать кого бы то ни было. Премьер-министр Индии находится в Соединенных Штатах Америки с официальным государственным визитом.

Ранее в этот день президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.



1 мая президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим подтвердил обязательство Вашингтона прийти на выручку Маниле в случае вооруженного нападения на филиппинские ВС, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море.



10 апреля ракетный эсминец USS Milius США прошел мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. По словам американской стороны, корабль «в соответствии с международным правом» провел операцию «по обеспечению свободы судоходства», после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

29 ноября 2022 года ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Отмечается, что Военно-морские и Воздушные силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Ситуация в регионе нередко осложняется из-за прохода в этих водах военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИДа, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.