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Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг, 22 июня, выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом сказано в совместном заявлении американского и индийского правительств, которое было принято по итогам переговоров.

В документе говорится, что стороны заявили о поддержании «свободных, открытых, инклюзивных, мирных и процветающих регионов Индийского и Тихого океанов», а также подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету государств.

«Лидеры выражают озабоченность касательно действий принудительного характера и растущей напряженности, выступают решительно против дестабилизирующих или односторонних действий, которые нацелены на изменение статус-кво силой», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, правительства США и Индии подчеркнули важность соблюдения международного права, упомянув Конвенцию ООН по морскому праву.

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Ранее, 1 мая, президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим подтвердил обязательство Вашингтона прийти на выручку Маниле в случае вооруженного нападения на филиппинские ВС, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море.

10 апреля ракетный эсминец USS Milius США прошел мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. По словам американской стороны, корабль «в соответствии с международным правом» провел операцию «по обеспечению свободы судоходства», после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

29 ноября 2022 года ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Отмечается, что Военно-морские и Воздушные силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Ситуация в регионе нередко осложняется из-за прохода в этих водах военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИДа, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.

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