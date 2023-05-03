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США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае нападения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Reynolds
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По итогам встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим 1 мая в Белом доме президент США Джо Байден подтвердил обязательство Вашингтона прийти на выручку Маниле в случае «вооруженного нападения на филиппинские вооруженные силы, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море».

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Байден указал на нерушимую приверженность Соединенных Штатов альянсу с Филиппинами.

В полном соответствии с заведенной Штатами модой в совместном заявлении появился и тезис о намерении двух стран добиваться обеспечения свободы судоходства в Южно-Китайском море (ЮКМ) и полетов над ним, а также о важности уважения суверенных прав государств в рамках их исключительных экономических зон в соответствии с международным правом.

Кроме того, США и Филиппины подтвердили «важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе в качестве неотъемлемого элемента глобальной безопасности и процветания».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ягода Манила: Филиппины всё больше входят в орбиту США

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