ВМС США объяснили причины пребывания эсминца вблизи спорных островов Спратли

Ракетный эсминец USS Milius США прошел мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в понедельник, 10 апреля, в пресс-службе Седьмого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

По словам американской стороны, корабль «в соответствии с международным правом» провел операцию «по обеспечению свободы судоходства», после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

«Незаконные и широкомасштабные морские притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, включая свободу судоходства и полетов, свободную торговлю и беспрепятственную торговля, а также свободе экономических возможностей для прибрежных стран Южно-Китайского моря», — говорится в заявлении.

В ноябре прошлого года ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Отмечается, что Военно-морские и Воздушные силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Ситуация в регионе нередко осложняется из-за прохода в этих водах военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИДа, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.