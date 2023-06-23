Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду

В день общегородского выпускного, в субботу, в Москве пройдут кратковременные небольшие дожди, а температура воздуха составит 21–23 градуса тепла. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу будет облачно, с прояснениями, (ожидаются. — Ред.) кратковременные и небольшие дожди. Выпадет совсем мало… осадков. Днем 24 июня ожидается плюс 21–23 градуса, ночь на воскресенье будет тоже комфортная — плюс 12–14 градусов», — рассказал он.

Воскресная температура воздуха также будет благоприятной и составит примерно 21–23 градуса, отметил Вильфанд.

Для конца июня такой температурный фон является «совершенно нормальным», температура сохраняется комфортная даже при отсутствии жаркого солнца и ясного неба, заключил руководитель Гидрометцентра.

Общегородской выпускной в этом году пройдет в парке Горького в Москве 24 июня, в субботу. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут в столице также 25 июня, в воскресенье.

Ранее в этот же день синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду в пятницу, 23 июня. Облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе.

Накануне Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра. По его словам, 23 июня выпадет 15–20% от месячной нормы осадков.

В столичном управлении МЧС призвали водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду.

В этот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.