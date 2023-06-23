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Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 23 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 23 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +11.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с, при грозе возможны порывы до 18 м/с, ночью — северный и северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.

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Ранее, 22 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра. По его словам, 23 июня выпадет 15–20% от месячной нормы осадков.

В столичном управлении МЧС призвали водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду.

В этот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.

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