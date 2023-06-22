Вильфанд предупредил о грядущих осадках в Москве в 15–20% от месячной нормы

В Москве и Подмосковье ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра. Как предупредил 22 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в пятницу, 23 июня, выпадет 15–20% от месячной нормы осадков.

«Небольшие дожди начнутся ночью, а днем они усилятся. Ожидается, что за сутки выпадет 15–20% месячной нормы. Также будут условия для грозовой деятельности, прогнозируются град и усиление ветра до 18 м/с», — цитирует метеоролога ТАСС.

Для июня месячная норма осадков составляет 77 мм.

По словам Вильфанда, грядущие дожди будут благоприятны для атмосферы, так как осадков долгое время не было, а это привело к росту уровня пожарной опасности. Дожди должны его существенно понизить, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ, призвав отнестись к ним «не с огорчением, а с удовлетворением».

Ранее 22 июня в столичном управлении МЧС предупредили, что сильный ветер, дождь и грозы прогнозируются в Москве в пятницу, 23 июня. В ведомстве попросили водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду.

В свою очередь заммэра столицы Петр Бирюков отметил, что городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней.

Как рассказал «Известиям» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.