Москвичей предупредили о грозах, ливнях и сильном ветре 23 июня

Сильный ветер, дождь и грозы прогнозируются в Москве в пятницу, 23 июня. Об этом пресс-служба столичного управления МЧС предупреждает в четверг, 22 июня.

«С 3:00 и до 22:00 23 июня в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе ветер с порывами 13-18 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве попросили водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду.

В Подмосковье в пятницу также будут ливни и сильный ветер. В МЧС призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций, деревьев или металлических конструкций.

В ведомстве добавили, что молния никогда не попадает в кустарник, и отметили, что лучше спрятаться под ним, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.