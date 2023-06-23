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Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
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Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке

Институт РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
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Фото: РИА Новости/Евгений Нескоромный
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Очередное вершинное извержение самого высокого российского вулкана Ключевская сопка началось в четверг, 22 июня. Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала «Известиям», что опасности на данный момент нет.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа — фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации», — сказала она.

KVERT продолжает мониторинг вулкана и его извержения, добавила Гирина.

Она отметила, что предыдущее вершинное извержение вулкана Ключевская сопка происходило в период с 30 сентября 2020 по 8 февраля 2021 года.

Известно, что «яркая термальная аномалия в районе кратера вулкана фиксируется на спутниковых снимках с этой ночи», а также 30-летний ежедневный мониторинг за этим вулканом и опыт экспертов подтверждают факт того, что «происходит именно эксплозивное извержение стромболианского типа», заключила руководитель KVERT.

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Ранее, 8 июня, специалисты РАН зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. В МЧС заявили, что шлейф от выброса пепла распространился в юго-восточном направлении на более чем 5 км.

До этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространялся в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.

Позднее, 14 июня, KVERT сообщила, что на Камчатке ветер поднял ресуспендированный пепел от вулкана Шивелуч и распространил его на 60 км к востоку. Высота вулканического облака составила 3,5 км над уровнем моря. Также сохраняется опасность взрыва пепла на высоте до 10 км.

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