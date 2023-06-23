Система ПВО сбила беспилотник над Курском

Над Курском система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом 23 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей не трогать обломки дрона в случае обнаружения, а сообщить о находке по номеру 112.

Киевский режим накануне предпринял попытку осуществить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трех беспилотников. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, сообщали в Минобороны.

По данным источника «Известий» два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы проводят проверку по факту падения беспилотников. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что средства по борьбе с беспилотниками успешно справились со своей задачей во время атаки в Московской области.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.