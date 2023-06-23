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Система ПВО сбила беспилотник над Курском

Губернатор Старовойт: над Курском система противовоздушной обороны сбила беспилотник
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Фото: РИА Новости
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Над Курском система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом 23 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей не трогать обломки дрона в случае обнаружения, а сообщить о находке по номеру 112.

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Киевский режим накануне предпринял попытку осуществить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трех беспилотников. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, сообщали в Минобороны.

По данным источника «Известий» два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы проводят проверку по факту падения беспилотников. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что средства по борьбе с беспилотниками успешно справились со своей задачей во время атаки в Московской области.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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