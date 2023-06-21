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В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Московской области

Песков: средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей во время атаки в Подмосковье
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Фото: ТАСС
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Средства по борьбе с беспилотниками успешно справились со своей задачей во время атаки в Московской области, о чем в среду, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют», — указал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Детали произошедшего он порекомендовал спрашивать у Минобороны РФ.

Киевский режим ранее в этот день предпринял попытку осуществить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трех беспилотников самолетного типа. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, сообщали в Минобороны.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

По данным источника «Известий» два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец. Еще один беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Перед падением устройства раздался взрыв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы проводят проверку по факту падения беспилотников.

В настоящий момент территория оцеплена. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что нападения на российские регионы связаны с желанием Украины отвести часть подразделений России с наиболее важных направлений, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом российский лидер отметил, что российские ПВО настроены на большие объекты, в то время как беспилотники маленькие и выполнены из легких материалов, из-за чего их сложно обнаружить.

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