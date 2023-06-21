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Два беспилотника упали в районе Таманской дивизии в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в Подмосковье. Об этом 21 июня сообщил источник «Известий».

Беспилотник

Уточняется, что беспилотники упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о том, что в районе деревни Лукино в Новой Москве упал БПЛА. На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечалось, что перед падением устройства раздался взрыв.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что нападения на российские регионы связаны с желанием Украины отвести часть подразделений России с наиболее важных направлений. Также президент отметил, что Москва ведет активную борьбу с украинскими спецслужбами. В нее входит задержание агентов и сотрудников разведки Украины.

Глава государства между тем подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) настроена на большие аппараты, в то время как беспилотники маленькие, из легких материалов, из-за чего их сложно обнаружить.

До этого, 3 мая, пресс-служба Кремля сообщила о попытке киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции главы государства. В результате атаки было повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца.

Также в этот день источник «Известий» сообщал, что в лесу около подмосковной Коломны упал беспилотник. Падение было зафиксировано между населенными пунктами Северское и Черкизово.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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