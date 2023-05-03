В лесу под Коломной упал беспилотник
В лесу около подмосковной Коломны упал беспилотник, на место выехали экстренные службы, сообщает источник «Известий» 3 мая.
На месте обнаружены обломки крыла, двигатель и небольшая воронка.
Уточняется, что падение зафиксировано между населенными пунктами Северское и Черкизово.
За первые три дня на территории России произошло несколько инцидентов с беспилотниками.
Так, в этот день стало известно, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы дроны были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и разрушений нет.
Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.
1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО РФ сбили БПЛА при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй беспилотник был сбит над Крымом.