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Путин объяснил нападения на регионы РФ желанием Украины отвести российские силы с важных направлений

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Нападения на российские регионы связаны с желанием Украины отвести часть подразделений России с наиболее важных направлений, о чем во вторник, 13 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

По его словам, Киев предпринял попытку отвести часть российских подразделений на территорию Белгородской области именно с тех направлений, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также президент отметил, что Москва ведет активную борьбу с украинскими спецслужбами. В нее входит задержание агентов и сотрудников разведки Украины.

«Работа идет. Но хочу отметить, мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас все-таки государство, страна, а там режим», — сказал он.

При этом российский лидер отметил важность укрепления границ с Украиной для обеспечения безопасности россиян. Путин выразил мнение, что решением проблемы в будущем может стать создание на территории Украины санитарной зоны.

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию <...>А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — объяснил глава государства.

При этом Путин добавил, что «это отдельный вопрос».

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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