Минобороны пресекло атаку тремя беспилотниками по объектам в Московской области

Минобороны РФ пресекло попытку Киева совершить атаку тремя беспилотниками по объектам на территории в Московской области, сообщили 21 июня в министерстве.



Сообщается, что в результате неудавшейся атаки пострадавших и разрушений нет.



«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — говорится в сообщении.



Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потеряли управление и потерпели крушение, добавили в Минобороны.

Ранее, в этот день, источник «Известий» сообщил, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в Подмосковье. Уточняется, что они упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец.



Также в районе деревни Лукино в Новой Москве упал БПЛА. На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечалось, что перед падением устройства раздался взрыв.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы проводят проверку по факту падения беспилотников. В настоящий момент территория оцеплена. Он призвал жителей сохранять спокойствие.