Губернатор Подмосковья прокомментировал падение БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 июня уточнил информацию об упавших беспилотниках.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, спецслужбы проводят проверку по факту падения беспилотников. В настоящий момент территория оцеплена. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в Подмосковье. Уточняется, что беспилотники упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец.

Также в районе деревни Лукино в Новой Москве упал БПЛА. На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечалось, что перед падением устройства раздался взрыв.