«Литрес» назвал самое популярное произведение в жанре «антиутопия»

Сервис цифровых книг «Литрес» назвал самым популярным произведением в жанре «антиутопия» последний роман Джорджа Оруэлла «1984». Об этом 22 июня говорится в пресс-релизе сервиса, который есть в распоряжении «Известий».

«Лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в жанре «антиутопия» стал главный и последний роман Джорджа Оруэлла «1984», опубликованный в 1949 году — за год до смерти писателя», — говорится в сообщении сервиса.

Действие романа разворачивается в тоталитарном супергосударстве Океания. В центре сюжета находится судьба мелкого партийного функционера-диссидента Уинстона Смита.

На втором и третьем месте расположились романы современного русского прозаика Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.» и «KGBT+».

В первой пятерке, по мнению читателей, также оказались культовое произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

На шестом месте находится антиутопия «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли о генетически программируемом «обществе потребления», на седьмой позиции — политическая сатира Джорджа Оруэлла «Скотный двор», а на восьмой — книга «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина. Замыкают топ-10 «Источник» Айн Рэнд и роман «Мы» Евгения Замятина.

Исследование сервиса было приурочено к 120-летию со дня рождения британского прозаика Джорджа Оруэлла.

«Литрес» 9 июня также сообщил результаты исследования на тему, какими классиками больше всего гордятся россияне. На первом месте оказался Александр Пушкин, на втором Михаил Булгаков, на третьем — Федор Достоевский. Замыкают первую пятерку Антон Чехов и Лев Толстой.

В топ-10 классиков, которыми россияне гордятся больше всего, вошли Сергей Есенин (59%), Николай Гоголь (57%), Михаил Лермонтов (56%), Анна Ахматова (50%) и Корней Чуковский (46%).