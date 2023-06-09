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Россияне назвали самых значимых для страны писателей

«Литрес»: россияне больше всего гордятся Пушкиным, Булгаковым и Достоевским
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Россияне назвали классиков, которыми они гордятся больше всего. Об этом 9 июня сообщил сервис цифровых книг «Литрес».

В преддверии Дня России «Литрес» провел опрос среди пользователей, который показал, что больше всего россияне гордятся Александром Пушкиным. На втором месте оказался Михаил Булгаков, на третьем — Федор Достоевский. Замыкают первую пятерку Антон Чехов и Лев Толстой.

«Первое место читатели ожидаемо отдали Александру Сергеевичу — это автор, любовь к которому мы взращивали с детства и стихотворения которого каждый из нас знает наизусть. Без Пушкина действительно сложно представить русскую словесность», — прокомментировала результаты исследования Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

В топ-10 классиков, которыми россияне гордятся больше всего, вошли Сергей Есенин (59%), Николай Гоголь (57%), Михаил Лермонтов (56%), Анна Ахматова (50%) и Корней Чуковский (46%).

96% респондентов ответили, что гордятся классиками отечественной литературы, а 90% отметили, что их произведения актуальны и сегодня.

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Также 96% опрошенных считают, что произведения русских классиков составляют культурный код страны: 66% уверены, что их книги позволяют погрузиться в историю России, 59% отметили, что через них читатель познает душу русского народа, а 58% ответили, что классическая литература позволяет понять психологию поведения русского человека.

Ранее сообщалось, что «Война и мир» Льва Толстова 6 июня заняла первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг классической литературы, ее скачали 74 тыс. раз.

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