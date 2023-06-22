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Работавших с Блиновской жителей Ярославля осудили на три года условно

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Ярославле мужчину и женщину, которые, по некоторым данным, работали с блогером Еленой Блиновской, приговорили к трем годам условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Об этом 22 июня сообщается в релизе УФСБ по Ярославской области.

Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности.

«Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляду Николая Александровича 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

По материалам дела, оборот незаконной деятельности приговоренных составил не менее 286 млн рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 млн рублей.

«РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона сообщило, что мужчина и женщина работали с блогером Еленой Блиновской.

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Самой Блиновской суд Москвы 21 июня продлил домашний арест на месяц. Кроме того, остался в силе запрет на использование сотовой связи и интернета. Адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что решение суда о продлении домашнего ареста блогеру обжалуют.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему дробления бизнеса, то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

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