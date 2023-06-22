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Елена Темникова приняла участие в акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби

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Фото: vk.com/lenatemnikovaofficial
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Певица Елена Темникова посетила мероприятие на Поклонной горе, приуроченное ко Дню памяти и скорби, и зажгла памятные свечи вместе с «Волонтерами Победы». Как отметила исполнительница 22 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте», акция символизирует бессмертный подвиг наших предков, победивших нацизм.

«История нашей страны и, казалось бы, простая человеческая истина говорят об одном и том же: правда, доброта и сострадание всегда побеждают! И для меня, как для мамы, невероятно важно, чтобы наши дети жили в мире без нацизма», — написала певица.

Она призналась, что ее впечатлило, с какой теплотой в проектах, отражающих историю и культуру России, принимает участие молодежь.

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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби также зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы в Москве.

Глава государства почтил память героев Великой Отечественной войны вместе с директором Музея Победы, заместителем секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александром Школьником. Он также осмотрел экспозиции музея.

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо».

Свечи от Вечного огня зажгли также на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, которые доставили в Волгоград из других городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.

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