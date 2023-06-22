Путин зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы в Москве.

Глава государства почтил память героев Великой Отечественной войны вместе с директором музея Александром Школьником. Он также осмотрел экспозиции музея.

Ранее в этот день Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония прошла в Александровском саду. Вместе с солдатами роты почетного караула он установил венок с лентой в цветах российского флага с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Свечи от Вечного огня зажгли также на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев — Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.