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На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ

На Мамаевом кургане зажгли картину из 15 тыс. частиц Вечных огней из городов-героев России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане в ночь на 22 июня.

Для композиции, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Добровольцы привезли зажженные лампады к мемориальному комплексу автопробегом по центральной набережной. Из свечей было составлено изображение пятиконечной звезды и скульптуры «Родина-мать зовет!» размером 8 на 18 м.

Международная патриотическая акция «Огненные картины войны» проходит на Мамаевом кургане в День памяти и скорби. Ее организуют участники движения «Волонтеры Победы».

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Вечером 21 июня частицу пламени Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России (ВС РФ) для проведения акции «Свеча памяти».

Минобороны рассказало, что командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев зажег священный огонь на Мамаевом кургане и передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконову. Тот, в свою очередь, по традиции преемственности поколений, передал огонь Герою России, полковнику Максиму Стефанову, который привез частицу пламени в Москву.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.

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