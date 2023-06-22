Частицу пламени Вечного огня доставили из Волгограда в Главный храм ВС

Частицу пламени Вечного огня от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России (ВС РФ) для проведения мемориальной акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби. Об этом в среду, 21 июня, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.



В ведомстве отметили, что огонь доставили военным бортом в переносной газовой лампаде накануне акции в День памяти и скорби.

Минобороны рассказало, что в Волгограде священный огонь зажег командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев и передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконову. Тот, в свою очередь, по традиции преемственности поколений, передал огонь Герою России, полковнику Максиму Стефанову, который доставил частицу пламени в Москву.

В 82-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР, 22 июня, в Главном храме ВС РФ отдадут дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы доставленного Вечного огня зажгут 1418 памятных свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.

В парке искусств «Музеон» и Александровском саду пройдут две акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Участники почтут память всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.



Ранее, 9 мая, в столице прошла всероссийская акция «Свеча Победы». Из горящих лампадок составили слово «Победа». Традиционно в акции участвуют тысячи жителей столицы. Так люди вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны.