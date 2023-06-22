Акция «Свеча памяти» прошла в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня состоялась патриотическая акция «Свеча памяти».

Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Аналогичная акция в память о жертвах Великой Отечественной войны проводилась на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России (ВС РФ) для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.