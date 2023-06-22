В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны

В Донбассе 22 июня в рамках акции «Свеча памяти» зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Акция прошла на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в ночь на 22 июня свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для композиции, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Вечером 21 июня частицу пламени Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России (ВС РФ) для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.