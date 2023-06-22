Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Вместе с солдатами роты почетного караула Путин установил венок с лентой в цветах российского флага с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

После этого глава государства склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в этот день в мемориальном комплексе «Брестская крепость» в Белоруссии состоялись памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и Дню памяти и скорби. На мероприятии выступил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, где он сообщил о важности объединения двух дружественных народов перед лицом общей вражеской угрозы.

Также в ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Свечи от Вечного огня зажгли также на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев — Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.