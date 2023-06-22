В Брестской крепости прошли мероприятия в День памяти и скорби

В Белоруссии в мемориальном комплексе «Брестская крепость» состоялись памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и Дню памяти и скорби. Кадры с памятного концерта появились в распоряжении «Известий» в четверг, 22 июня.

На мероприятии выступил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, где он сообщил о важности объединения двух дружественных народов перед лицом общей вражеской угрозы.



«Наша сила в единении. И никто не позволит никогда из белорусов, и россиян, и наших союзников навязать нам ту модель унижения, которая и сегодня, пусть в куда более демократичной упаковке, очень похожа на планы Барбаросса, на планы, которые родились на Западе, на фундаменте неуважения к славянской традиции, нашей духовной и православной культуре», — рассказал он.

Ранее в эту ночь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Аналогичная акция в память о жертвах Великой Отечественной войны проводилась на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.