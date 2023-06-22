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Иржи Ярошик возглавил ФК «Оренбург»
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Иржи Ярошик возглавил ФК «Оренбург»

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Фото: ФК «Оренбург»
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Бывший чешский футболист Иржи Ярошик возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург». Об этом 22 июня сообщил сайт команды.

Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также английский «Челси», испанский «Реал Сарагоса», шотландский «Селтик».

После завершения карьеры Ярошик стал тренером. Он возглавлял чешские клубы «Усти-над-Лабем», «Простеёв» и «Теплице», а также словенский «Целе».

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Ранее в этот день пост главного тренера «Оренбурга» покинул Марцел Личка. Он возглавил московское «Динамо», подписав контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

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