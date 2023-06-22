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Эколог назвал последствия высокой активности солнца

Эколог Шкрадюк предрек жаркое лето на Земле из-за высокой активности Солнца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Высокая солнечная активность может привести к очень жаркому лету на Земле. Об этом 22 июня в разговоре с «Известиями» заявил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Ранее издание «Pravda.ru» сообщило со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, что, по состоянию на 20 июня, на поверхности Солнца образовалось большое количество солнечных пятен, что свидетельствует о его высокой активности.

Как отметил Шкрадюк, на фоне высокой солнечной активности Земля получает больше тепла.

«С учетом изменения климата высокая солнечная активность может дать очень жаркое лето. В Москве это сейчас незаметно, но сибиряки и уральцы уже испытали его на себе», — заявил он.

Эколог также отметил, что в периоды активного солнца бывает больше геомагнитных бурь, что сказывается на самочувствии метеочувствительных людей и приводит к нарушению радиосвязи в полярных широтах.

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Ранее, 17 июня, сообщалось, что в период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Всего в июне ожидается пять магнитных бурь.

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