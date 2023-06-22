Мосгорсуд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца августа

Мосгорсуд утвердил продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича до конца августа, о чем стало известно в четверг, 22 июня.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела о шпионаже засекречены.



Также в суде присутствовала посол США в Москве Линн Трейси.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

В апреле Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.



19 мая запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. 22 мая соответствующее решение прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков, заявив, что решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.