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Арестованный в РФ журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Американский гражданин, корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, арестованный в России по делу о шпионаже в пользу США, категорически отверг выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в правоохранительных органах.

«Следователи Федеральной службы безопасности предъявили Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. Он категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью», — сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

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Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом США Линн Трейси в Москве вопрос об аресте Гершковича. Встреча прошла по просьбе посла Соединенных Штатов.

В ведомстве подчеркнули, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус. Вопрос о доступе к журналисту представителей американского посольства решается с учетом имеющейся практики и законов Российской Федерации, указали в МИДе.

За день до этого, 5 апреля, в Белом доме выразили надежду на скорое получение консульского доступа к Гершковичу. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос о консульском доступе американских дипломатов к журналисту прорабатывается.

О задержании сотрудниками ФСБ гражданина США Гершковича стало известно 30 марта. Было установлено, что он собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию американской стороны. Как пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, американец был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. В тот день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест до 29 мая. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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