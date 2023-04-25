Лавров отметил непубличность канала по обмену заключенными между США и РФ

Канал для работы по обмену заключенными между Россией и США существует, но он не предполагает публичности. Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров напомнил, что канал был создан летом 2021 года по договоренности лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

«Этот канал не предполагал вовлечения журналистов и не предполагал публичного засвечивания ситуаций в интересах оказания давления на ведущиеся серьезные переговоры», — подчеркнул он.

Министр добавил, что граждане США Пол Уилан и Эван Гершкович были задержаны при получении ими материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Ранее, 18 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти США по всем доступным каналам взаимодействуют с РФ, чтобы добиться освобождения арестованных за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уилана.

Вопрос о возможности обмена она комментировать не стала.

В этот же день посол США в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Американский посол также выразила надежду на регулярные встречи с ним.

Также 18 апреля Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Эвана Гершковича, таким образом, он остался под арестом.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.