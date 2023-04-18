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Посол США заявила о намерении властей добиться освобождения Гершковича в РФ

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Фото: REUTERS/The Moscow Times
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Посол США в Москве Линн Трейси после посещения обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Jornal (WSJ) Эвана Гершковича заявила в понедельник, 17 апреля, что власти США будут добиваться освобождения обвиняемого.

«Мы передали ему, как упорно мы собираемся продолжать работать над его делом и как упорно мы будем работать над его освобождением», — пересказал слова Трейси координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступление которого было опубликовано в материале газеты.

Трейси также выразила надежду на регулярные встречи с Эваном.

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Ранее этим же днем, 17 апреля, Трейси посетила в СИЗО Гершковича. Она сообщила журналистам, что он «чувствует себя хорошо».

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

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