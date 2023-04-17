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Посол США Трейси посетила в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Посол США в Москве Линн Трейси 17 апреля посетила обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Jornal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

Дипломат отметила, что Гершкович чувствует себя хорошо.

«Вновь призываем немедленно освободить Эвана», — добавила Трейси.

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Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца.

Гершкович категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

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