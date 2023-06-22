Посол США прибыла в суд по делу задержанного за шпионаж журналиста WSJ
Посол США в Москве Линн Трейси прибыла в суд по делу задержанного за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича. Соответствующие кадры в четверг, 22 июня, появились в распоряжении «Известий».
Заседание пройдет 22 июня в Мосгорсуде. Оно состоится в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела о шпионаже засекречены.
Ранее, 23 мая, стало известно, что обвиненному в шпионаже журналисту Лефортовский районный суд Москвы продлил арест до 30 августа.
19 мая запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. 22 мая соответствующее решение прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков, заявив, что решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.
В апреле американский посол в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.
Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.