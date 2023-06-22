Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ изъял элементы упавшей на мост между Херсонской областью и Крымом ракеты
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей
Общество
Путин указал на важность наращивания общих усилий в борьбе с эпидемиями
Общество
Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Общество
Сальдо назвал сроки восстановления Чонгарского моста после обстрела ВСУ
Происшествия
Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Происшествия
Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ
Общество
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46
Мир
С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты

Посол США прибыла в суд по делу задержанного за шпионаж журналиста WSJ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол США в Москве Линн Трейси прибыла в суд по делу задержанного за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича. Соответствующие кадры в четверг, 22 июня, появились в распоряжении «Известий».

Заседание пройдет 22 июня в Мосгорсуде. Оно состоится в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела о шпионаже засекречены.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Ранее, 23 мая, стало известно, что обвиненному в шпионаже журналисту Лефортовский районный суд Москвы продлил арест до 30 августа.

19 мая запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. 22 мая соответствующее решение прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков, заявив, что решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.

В апреле американский посол в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023