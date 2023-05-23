Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа

Лефортовский районный суд Москвы 23 мая продлил арест обвиненному в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковичу до 30 августа.

«Постановлением <...> срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен <...> до 30 августа 2023 года», — сообщили в суде.

В конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

В апреле американский посол в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста.