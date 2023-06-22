Власти РФ хотят запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
Власти законодательно ограничат отключение горячей воды для населения сроком в 14 дней. Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах, сообщает телеканал «Известия». Роспотребнадзор готовит соответствующие поправки СанПиН. Нарушение срока грозит приостановкой деятельности компании на 90 дней. Сейчас срок отключения горячего водоснабжение никак не регламентирован, в регионах сами решают, насколько отключать россиянам воду. В Москве горячее водоснабжение отключают в летний период на срок не более 10 дней.
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