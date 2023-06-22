Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Львовской области за сутки демонтировали три памятника советским солдатам
Мир
Си Цзиньпин усилил контроль после гибели людей от взрыва в ресторане
Армия
Расчет миномета «Сани» уничтожил боеприпасы ВСУ в Харьковской области
Армия
Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела
Армия
Су-34 ВС РФ нанес удар по войскам интернационального легиона
Армия
Атомную подлодку «Белгород» примут в состав ВМФ России в 2023 году
Армия
Группировка «Запад» уничтожила технику ВСУ в Харьковской области
Мир
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд
Мир
Зеленский возложил на раду вину за законопроект об однополых браках
Общество
Акция «Свеча памяти» прошла в Санкт-Петербурге
Мир
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Армия
Подпольщики помогли уничтожить склады боеприпасов ВСУ в Херсоне
Армия
Бойцы ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на южнодонецком направлении

Во Львовской области за сутки демонтировали три памятника советским солдатам

0
Фото: t.me/DecolonizationUkraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что памятники демонтированы в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района Львовщины.

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

Ранее, 19 июня, бюст советского космонавта Юрия Гагарина демонтировали в Киеве. Гранитный бюст был установлен во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района в конце 1960-х годов.

17 июня в городе Виноградов Закарпатской области Украины демонтировали бюст советского педагога и писателя Антона Макаренко.

14 июня на Украине сообщили о сносе нескольких памятников героям Великой Отечественной войны на территории страны за сутки. В частности, три памятника ликвидировали в поселке Щирец, селах Болотня и Великое Колодно Львовской области.

До этого, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023