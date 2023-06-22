Во Львовской области за сутки демонтировали три памятника советским солдатам

Три памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что памятники демонтированы в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района Львовщины.

Ранее, 19 июня, бюст советского космонавта Юрия Гагарина демонтировали в Киеве. Гранитный бюст был установлен во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района в конце 1960-х годов.

17 июня в городе Виноградов Закарпатской области Украины демонтировали бюст советского педагога и писателя Антона Макаренко.

14 июня на Украине сообщили о сносе нескольких памятников героям Великой Отечественной войны на территории страны за сутки. В частности, три памятника ликвидировали в поселке Щирец, селах Болотня и Великое Колодно Львовской области.



До этого, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.