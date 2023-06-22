Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо спрогнозировал провал наступления ВСУ в Херсонской области
Происшествия
В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации
Общество
В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны
Мир
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Экономика
Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться
Мир
В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных
Общество
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
Мир
Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО
Общество
Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул
Мир
Океанограф Уолш усомнился в спасении экипажа пропавшего батискафа
Мир
Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов 22 июня

Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирный банк выделит Украине новый пакет помощи в размере $1,75 млрд. Соответствующее заявление было опубликовано 21 июня на сайте банка.

«Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере $1,75 млрд», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что $500 млн будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, $1,25 млрд — в качестве гранта от США и $15 млн — от Финляндии.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Накануне стало известно, что руководство Великобритании выделит на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования в общей сложности около $60 млн.

Тогда же премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

Также 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

В тот же день Еврокомиссия предложила зарезервировать из фондов Евросоюза для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что деньги будут выделены Киеву в виде грантов и кредитов.

16 июня Блинкен заявил, что дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023