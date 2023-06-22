Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане рассказал подробности аварии

Предполагаемый виновник ДТП с восемью погибшими и 16 пострадавшими в Дагестане в четверг, 22 июня, сообщил «Известиям», что в момент аварии двигался со скоростью около 130 км/ч.

Водителю автомобиля Toyota Camry Шамилю Магомедову удалось выжить в аварии.



По его словам, на том участке дороги был разрешен обгон, сплошная разметка отсутствовала. Магомедов отметил, что он не успел завершить обгон, двигаясь в этот момент со скоростью 130 км/ч.

Кроме того, водитель признал вину в аварии и извинился перед родственниками погибших и пострадавших.

«Я хочу <…> искренне прощения у них попросить. Я еще их, наверное, увижу. Извините, это неумышленно, я умереть не хотел. <…> Так случайно получилось», — сказал он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что ДТП с автобусом в Кизлярском районе Дагестана могло произойти из-за опасных маневров водителя Toyota Camry.



Авария произошла 21 июня примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района. Автобус следовал в Москву из Хасавюрта, в салоне находилось 25 человек. Также в ДТП участвовали КамАЗ и автомобиль Toyota.

Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.

Впоследствии руководитель пресс-службы минздрава республики Зарина Агмадова сообщила, что в результате столкновения погибли восемь человек.

Также в распоряжении «Известий» появился список погибших. На данный момент в нем числятся: водитель КамАЗа Шамсудин М. 1978 г.р., ребенок 2010 г.р., ребенок 2011 г.р., Патимат Г. 1961 г.р., Вазинат К. 1977 г.р., Фарида М. 2005 г.р., Гульнара Г. 1977 г.р., Абдулмуслим А. 1998 г.р.

Еще 16 человек пострадали. Четверо госпитализированы. Одна женщина ранена тяжело и находится в реанимации, при необходимости ее доставят в Махачкалу вертолетом санавиации. У остальных пассажиров травмы средней тяжести. В Кизлярскую городскую больницу из столицы республики была направлена опытная бригада Дагестанского центра медицины катастроф.