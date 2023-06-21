В минздраве Дагестана подтвердили гибель восьми человек в ДТП с автобусом
В результате ДТП в Дагестане с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry погибли восемь человек. Об этом сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова 21 июня.
По ее словам, пятеро пострадавших доставлены в Кизлярскую Центральную городскую больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Один из потерпевших получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Также травмы получил один ребенок.
«Сейчас на место аварии уже подъезжает министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева и бригада Дагестанского центра медицины катастроф во главе с главным врачом центра», — добавила Агмадова.
Как заявил прокурор Кизляра Валерий Меринов, правоохранители организовали проверку. По предварительным данным, столкновение произошло примерно в 18:30, на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района.
На место происшествия выехал заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов.
Авария недалеко от села Новокохановское в Кизлярском районе произошла ранее в этот день. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.