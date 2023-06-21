Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Toyota Camry, сообщает источник «Известий» 21 июня. Пострадали 16 человек, восемь из них погибли.
Авария произошла неподалеку от села Новокохановское в Кизлярском районе. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Toyota пошла на обгон, произошло лобовое столкновение с «КамАЗом», после чего грузовик выехал на встречную полосу движения, врезался в автобус и загорелся.
По предварительным данным ГУ МЧС по Дагестану, всего в автобусе находились 25 человек.
«На месте работают спасатели Кизлярского ПСП, пожарный расчет. Выехал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РД и психологическая группа», — сказано в сообщении ведомства.
Информация уточняется.
Ранее в этот день стало известно об аварии на федеральной трассе Москва — Балтия в Псковской области. Там столкнулись туристический автобус и внедорожник. Один человек погиб и четверо пострадали. Авария произошла на 461-м км дороги в Великолукском районе.