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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

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Фото: соцсети
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В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Toyota Camry, сообщает источник «Известий» 21 июня. Пострадали 16 человек, восемь из них погибли.

Авария произошла неподалеку от села Новокохановское в Кизлярском районе. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Toyota пошла на обгон, произошло лобовое столкновение с «КамАЗом», после чего грузовик выехал на встречную полосу движения, врезался в автобус и загорелся.

По предварительным данным ГУ МЧС по Дагестану, всего в автобусе находились 25 человек.

«На месте работают спасатели Кизлярского ПСП, пожарный расчет. Выехал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РД и психологическая группа», — сказано в сообщении ведомства.

Информация уточняется.

Ранее в этот день стало известно об аварии на федеральной трассе Москва — Балтия в Псковской области. Там столкнулись туристический автобус и внедорожник. Один человек погиб и четверо пострадали. Авария произошла на 461-м км дороги в Великолукском районе.

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