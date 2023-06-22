Стали известны подробности смертельного ДТП в Дагестане

ДТП с автобусом в Кизлярском районе Дагестана могло произойти из-за опасных маневров водителя Toyota Camry. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

К настоящему моменту автобус и легковой автомобиль оттащили с проезжей части, кабина грузовика всё еще горит. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев и пассажиров.

Предполагаемый виновник аварии, 32-летний Шамиль Магомедов, жив и также дает показания следователям. Отмечается, что за последние четыре месяца мужчина получил около 30 штрафов за превышение скорости.

По данным «Известий», иномарка вылетела на встречную полосу, врезалась в КамАЗ, который из-за этого столкнулся с рейсовым автобусом и загорелся. Грузовик верхним углом кузова, словно топором, «прорубил» бок автобуса.

Авария произошла 21 июня примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района. Автобус следовал в Москву из Хасавюрта, в салоне находилось 25 человек. Также в ДТП участвовали КамАЗ и автомобиль Toyota.

Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.

Впоследствии руководитель пресс-службы минздрава республики Зарина Агмадова сообщила, что в результате столкновения погибли восемь человек.

Также в распоряжении «Известий» появился список погибших. На данный момент в нем числятся: водитель КамАЗа Шамсудин М. 1978 г.р., ребенок 2010 г.р., ребенок 2011 г.р., Патимат Г. 1961 г.р., Вазинат К. 1977 г.р., Фарида М. 2005 г.р., Гульнара Г. 1977 г.р., Абдулмуслим А. 1998 г.р.

Еще 16 человек пострадали. Четверо госпитализированы. Одна женщина ранена тяжело и находится в реанимации, при необходимости ее доставят в Махачкалу вертолетом санавиации. У остальных пассажиров травмы средней тяжести. В Кизлярскую городскую больницу из столицы республики была направлена опытная бригада Дагестанского центра медицины катастроф.