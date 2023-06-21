Минздрав Дагестана уточнил информацию о пострадавших в ДТП с автобусом

Министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева 21 июня рассказала о пострадавших в ДТП с автобусом в Кизлярском районе.

«Погибло восемь человек, двое из которых дети. Пять человек были доставлены в центральную городскую больницу города Кизляр. Один пациент обслужен амбулаторно. Четыре пациента госпитализированы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, ей предстоит оперативное вмешательство», — рассказала она в беседе с «Известиями».

Беляева отметила, что с пострадавшими работает бригада Центра медицины катастроф Дагестана. Также проведена телемедицинская консультация с федеральными центрами по пострадавшему ребенку, доставленному в стационар, и по женщине, находящейся в тяжелом состоянии в реанимации.

Авария недалеко от села Новокохановское в Кизлярском районе произошла ранее в этот день. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.

Позднее руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова сообщила, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry погибли восемь человек.

Также в распоряжении «Известий» появился список погибших в ДТП с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry. По сообщению источника, на данный момент среди погибших в аварии числятся водитель «КамАЗа» Шамсудин М. 1978 г. р., ребенок 2010 г. р., ребенок 2011 г. р., Патимат Г. 1961 г. р., Вазинат К. 1977 г. р., Фарида М. 2005 г. р., Гульнара Г. 1977 г. р., Абдулмуслим А. 1998 г. р.

По сообщению прокурора Кизляра Валерия Меринова, правоохранители организовали проверку. По предварительным данным, столкновение произошло 21 июня примерно в 18:30, на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района. Автобус следовал из Москвы в Хасавюрт, в нем находились 25 человек.