Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться

После снижения в I квартале поступления в региональные бюджеты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стали восстанавливаться, положительную динамику подтвердили «Известиям» в 15 регионах РФ.

Например, рост по итогам января–мая зафиксировали в Волгоградской области (на 8,4%), Пермском крае (на 4,9%), Ханты-Мансийском округе (на 7,7%), Архангельской и Калужской областях (4,2% и 3% соотвественно), на 11,9% был рост в Костромской области, в Тульской — на 7,3%, Воронежской — на 3,5%, а в Крыму — на 2,7%.

В некоторых регионах падение продолжается. По итогам пяти месяцев поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Калининградской области оказались ниже на 2,1 млн рублей, сократились они также в Челябинской и Оренбургской областях.

Временное снижение поступлений связано как с факторами изменения порядка и сроков зачисления налога в бюджеты, так и в связи с формированием единых налоговых счетов организаций и ИП, пояснили «Известиям» в ФНС. По итогам пяти месяцев ведомство фиксирует рост поступлений в бюджеты регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае был принят закон о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты по механизму единого налогового счета (ЕНС).

НДФЛ — один из основных источник налоговых доходов регионов, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Проблема нарастала в течение нескольких месяцев, но после подписания закона можно ожидать, что сборы будут только увеличиваться на фоне низкой безработицы и роста зарплат в стране, допустила она.

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Рубли прилетели: поступления от НДФЛ в бюджеты регионов восстанавливаются