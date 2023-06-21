Суд подтвердил продление домашнего ареста наркологу Брюну

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста главному внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву, сообщили «Известиям» 21 июня в пресс-службе суда.

Таким образом было удовлетворено ходатайство Кузьминского суда столицы о домашнем аресте от 20 августа 2022 года. Фигуранты пробудут в заключении до 3 августа.

13 января Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, задержанного в рамках уголовного дела в отношении Брюна. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа 2022 года. Им было предъявлено обвинение в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.

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